إيقاف تحليق "737 ماكس" يعصف بأول شركة طيران عالمية

أعلنت الخطوط الجوية النرويجية أنها ستوقف بعض رحلاتها عبر المحيط الأطلسي، تبعا لاستمرار إيقاف تحليق طائرات "بوينغ" طراز "737 ماكس".

وقال مصدر رسمي في الشركة النرويجية: "منذ شهر مارس، سعينا بكافة طاقتنا إلى التقليل من التأثير على مصالح عملائنا من خلال استئجار واستبدال الطائرات لتشغيل الرحلات بين أمريكا الشمالية وإيرلندا. ولكن، نظرا لأن تاريخ عودة 737 ماكس إلى الخدمة، لا يزال طي المجهول، فإن هذا الحل غير مستدام".

وتوصل الطيران النرويجي إلى قرار إيقاف تشغيل بعض الرحلات عبر الأطلسي، تبعا لارتفاع تكاليفها المالية، إثر إيقاف استخدام طائرات "737 ماكس"، التي كانت الشركة تحلق بها إلى الولايات المتحدة وكندا.

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وأضاف المصدر الرسمي أن الشركة ستوقف الرحلات إلى مدينتين أمريكيتين ومدينة كندية، إثر استمرار إيقاف استخدام "بوينغ 737 ماكس" في كافة أنحاء العالم، تبعا لحادثتي التحطم للطيران الإندونيسي والطيران الإثيوبي.

أكدت الشركة النرويجية أن آخر الرحلات التي ستغادر الأراضي الأمريكية، ستكون بتاريخ 14 سبتمبر القادم، في حين أبلغ االركاب الذين تأثرت حجوزاتهم بالقرار، بأن الشركة مستعدة لنقلهم عبر رحلات بديلة، أو رد نقودهم.

المصدر: The Hill