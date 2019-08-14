أعلن وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، طارق الملا، أنه يجري حاليا تنفيذ خطة عمل للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات.

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وأشار الوزير في بيان، إلى أنه سيتم تحفيز المواطنين على تحويل سياراتهم إلى نظام الوقود المزدوج (غاز طبيعي – بنزين) من خلال تسهيلات في السداد، مؤكدا أن خطة وزارة البترول تستهدف تحويل 50 ألف سيارة سنويا بزيادة عن العام الماضي، والذي شهد تحويل 33 ألف سيارة.

وذكر الوزير أن الدولة تستهدف من خلال تلك الإجراءات التيسير علي المواطنين وإتاحة أنواع مختلفة من الوقود أمام المستهلك في السوق المحلية، خاصة الغاز الطبيعي.

ويبلغ عدد السيارات العاملة بالغاز الطبيعي حاليا في مصر نحو 280 ألف سيارة، تخدمها 187 محطة و72 مركز تحويل.

المصدر: RT