الكرملين: وجود منظمة التجارة العالمية سيكون على المحك في حال انسحبت واشنطن

اعتبر الكرملين، اليوم الأربعاء، أنه في حال انسحاب واشنطن من منظمة التجارة العالمية فإنه يضعها على المحك، مؤكدا أن مسألة بقاء الولايات من عدمه في المنظمة شأن داخلي.

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وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف للصحفيين: "وجود المؤسسة الاقتصادية الأساسية في العالم بعد أن ينسحب منها أكبر اقتصاد في العالم سيكون على المحك​​​.. بكل الأحوال فهو أمر داخلي أمريكي".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد، أمس الثلاثاء، بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة التجارة العالمية، إذا لم تتحسن شروط هذه المنظمة، معتبرا أنها تسببت بالأذى لبلاده.

المصدر: نوفوستي