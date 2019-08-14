كشفت مجلة تتابع أخبار عالم الطيران، عن أن واشنطن منحت قبل أشهر إذنا لشركة طيران فرنسية إيطالية تدعى ATR لتزويد إيران بقطع غيار لطائراتها المدنية، ما سيضمن مواصلة عمل الطائرات.

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وذكرت Air Transport World، أن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية سمح لشركة ATR بتوفير قطع الغيار لشركة الطيران الإيرانية".

وقال متحدث باسم شركة الطيران ATR للمجلة إن الترخيص تم منحه في أبريل الماضي، لكن لم يتم الإعلان عن ذلك في وقت سابق. وبحسب المتحدث يسمح الترخيص بتصدير الأجزاء والأدوات واللوازم الآمنة وتحديث البرامج وتوفير التقنيات اللازمة لضمان التشغيل الآمن للطائرات الإيرانية.

وأضاف المتحدث أن صلاحية الترخيص تنتهي في الـ5 من أبريل من عام 2021.

ووفقا للمجلة فإن إيران تمتلك في الوقت الراهن 13 طائرة من طراز ATR 72-600 في أسطولها للنقل الجوي.

وأشارت المجلة إلى أن مصنع الطيران أبرم عقدا مدته 4 سنوات مع إيران في فبراير 2016، تقوم الأخيرة بموجبه بشراء 20 طائرة مدنية، تم تسليم 5 طائرات منها إلى الخطوط الجوية الإيرانية قبل فترة وجيزة من صدور العقوبات الأمريكية ضد إيران العام الماضي.

وكانت الشركة الأوروبية تأمل في الحصول على إذن لتسليم 7 طائرات أخرى، لكنها لم تحصل على الإذن المطلوب لذلك.

وكانت الولايات المتحدة قد حذرت في وقت سابق الشركات في العالم، بما في ذلك الطيران، من أي تعامل مع جهات إيرانية دون الحصول على إذن مسبق من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة.

المصدر: "Air Transport World"