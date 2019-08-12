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كوريا الجنوبية تزيل اليابان من "لائحتها البيضاء"

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كوريا الجنوبية تزيل اليابان من
Reuters Kim Kyung Hoon
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قررت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، إزالة اليابان من قائمتها البيضاء لشركاء التصدير الموثوق بهم، بعد قرار مماثل لطوكيو في وقت سابق هذا الشهر.

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وقال وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري الجنوبي، سونغ يون-مو، في مؤتمر صحفي، إنه سيتم تفعيل إجراء سيئول للسيطرة على تصدير المواد الاستراتيجية، من أجل تلبية المبدأ الأساس للنظام الدولي للسيطرة على الصادرات.

وأضاف أنه من الصعب التعاون الوثيق مع بلد ينتهك المبدأ الأساس للنظام الدولي للسيطرة على الصادرات، أو يواصل العمل بالنظام بصورة غير مناسبة، مشيرا بذلك بوضوح إلى اليابان.

ووفقا للقانون المعدل حول تصدير واستيراد المواد الاستراتيجية، أزيلت اليابان من القائمة البيضاء لكوريا الجنوبية، حول شركاء التصدير الموثوق بهم، والتي تمنح ميزة تصدير تفضيلية للمواد الاستراتيجية.

وجاءت هذه الخطوة بعدما قامت اليابان في وقت سابق من هذا الشهر، بحذف كوريا الجنوبية من قائمتها البيضاء لشركاء التصدير الموثوق بهم.

وشددت اليابان لوائحها في نفس الوقت، حول صادراتها لكوريا الجنوبية، في 3 مواد حيوية لصناعة رقاقات الذاكرة، وشاشات العرض.

المصدر: وكالات

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