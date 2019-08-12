هبوط أسعار النفط بفعل مخاوف على الطلب العالمي

تراجعت أسعار النفط، يوم الاثنين، وسط مخاوف من التباطؤ الاقتصادي، والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة التي أدت لخفض في توقعات نمو الطلب العالمي على الخام.

وبحلول الساعة 06:38 بتوقيت غرينيتش، جرى تداول عقود خام "برنت" عند 58.40 دولار للبرميل، متراجعة بنسبة 0.2% مقارنة مع سعر التسوية السابقة.

فيما سجلت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" قراءة عند 54.33 دولار للبرميل، منخفضة بنسبة 0.3% مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.

وانخفضت عقود خام "برنت" وخام "غرب تكساس الوسيط" الأسبوع الماضي، حيث تراجع "برنت" بأكثر من 5% في حين تراجع الثاني بنحو 2%.

وتسبب النزاع التجاري الأمريكي الصيني في هزة بأسواق الأسهم العالمية الأسبوع الماضي، كما أدت زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام الأمريكي إلى فرض ضغوط على أسعار النفط، التي خسرت نحو 20% من ذروتها في 2019، التي سجلتها في أبريل الماضي.

المصدر: "رويترز"