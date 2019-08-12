أعلنت وزارة المالية المصرية أن حجم السلع الأساسية المستوردة خلال الثلاثة أشهر الماضية من أبريل إلى يونيو، بلغ 2.7 مليار دولار.

إقرأ المزيد

وأكدت الوزارة في بيان لها أنه تمت زيادة واردات هذه السلع من دول الاتفاقيات التفضيلية بنسبة 17% عن العام الماضي، التي يتمتع بعضها بالإعفاء الكامل من الضرائب والرسوم الجمركية، ويتمتع البعض الآخر بالإعفاء الجزئي من هذه الضرائب والرسوم الجمركية.

وأشارت الوزارة إلى أن قيمة الواردات من السلع الأساسية خلال الثلاثة أشهر الماضية من أبريل إلى يونيو بلغت 2.7 مليار دولار بنمو سنوي 6% عن الفترة نفسها من العام الماضي، موضحة أن استقرار سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية ساهم في زيادة حجم الاستيراد من بعض السلع للإسهام في تغطية احتياجات السوق المحلية مثل القمح الذي ارتفعت حجم وارداته خلال الفترة المذكورة بنسبة 15%، والأرز بنسبة 14%، والدقيق بنسبة 8%، والمخبوزات بنسبة 16%، واللحوم والأسماك المصنعة بنسبة 14%، والبقوليات "البازلاء، والحمص، واللوبيا، والعدس، والفول" بنسبة 58%، والبصل والثوم بنسبة 135%، والبن والشاي بنسبة 22%.

المصدر:RT