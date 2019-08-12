أعلن سفير إثيوبيا لدى روسيا، ألماييهو تيغينو، يوم الاثنين، أن موسكو وأديس أبابا تقتربان من الانتهاء من مفاوضات توقيع عقد بناء محطة طاقة كهروذرية في إثيوبيا.

وقال السفير الإثيوبي: "لقد قاربنا على الانتهاء من المفاوضات التمهيدية لبناء محطة الطاقة الكهروذرية. المفاوضات تتقدم بدون عوائق، وسنقوم بتوقيع الاتفاق بمجرد الانتهاء من المفاوضات، ثم بعد ذلك نشرع في البناء".

ووفقا للسفير الإثيوبي فإنه لم يتم بعد تحديد موقع بناء المحطة الكهروذرية، وقال "يتعين علينا دراسة هذه المسألة".

يذكر أن شركة "روس آتوم" الروسية، ووزارة العلوم والتكنولوجيا الإثيوبية، وقعتا في يونيو 2017 على مذكرة تفاهم حول التعاون في مختلف المجالات من أجل استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية. وفي أبريل الماضي وقعت الدولتان خريطة طريق لمدة ثلاث سنوات، للتعاون في المجال النووي السلمي، بما في ذلك البناء المحتمل لمحطة طاقة كهروذرية.

المصدر: "سبوتنيك"