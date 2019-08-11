دعا مساعد الرئيس الإيراني، رئيس مؤسسة الموازنة والتخطيط، محمد باقر نوبخت، اليوم الأحد، إلى تقليص نسبة الأموال النفطية في عائدات الميزانية الوطنية.

وفي الاجتماع الأول لتدوين ميزانية البلاد للعام الإيراني القادم (يبدأ 21 مارس 2020)، أشار المسؤول إلى أنه في ظروف الحظر التي تعيشها البلاد، يجب إيصال عائدات البلاد من صادرات النفط إلى أدنى حد ممكن.

وأضاف نوبخت أن الاعتماد على الأموال من بيع النفط يجب أن يكون قليلا حتى في الظروف العادية، مؤكدا على ضرورة التقليل من هذا الاعتماد وإيصاله إلى الصفر.

وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، عن اعتقاده بأن تأثير العقوبات الأمريكية على اقتصاد بلاده كان أقل لولا اعتمادها الكبير جدا على عائدات النفط، مشيرا إلى أهمية إصلاح الهيكلية الاقتصادية لإيران.

والعام الماضي، انسحبت الولايات المتحدة، في خطوة أحادية الجانب، من "الصفقة النووية" مع طهران وأعادت فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية، بما في ذلك ما يتعلق بالعقوبات الثانوية (أي مستهدفة الدول الأخرى التي تحتفظ بمعاملات تجارية مع طهران).

المصدر: إرنا + نوفوستي