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الجزائر تقلص وارداتها من المواد الغذائية بهدف تقليص العجز التجاري وتشجيع الإنتاج المحلي

مال وأعمال

الجزائر تقلص وارداتها من المواد الغذائية بهدف تقليص العجز التجاري وتشجيع الإنتاج المحلي
Reuters ZB/MOS
ميناء الجزائر العاصمة
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تراجعت فاتورة واردات الجزائر من المواد الغذائية بأكثر من 480 مليون دولار، أي بنسبة 10.52% خلال النصف الأول من سنة 2019.

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وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن المديرية العامة للجمارك، أن فاتورة استيراد المواد الغذائية خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية بلغت نحو 4.13 مليار دولار، مقابل زهاء 4.61 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة، ما يمثل تراجعا بنحو 485.3 مليون دولار (10.52%).

ويعود هذا التراجع إلى انخفاض استيراد الحبوب والحليب ومشتقاته والسكر ومواد غذائية أخرى.

يذكر أن السلطات الجزائرية وضعت آليات جديدة خاصة بتأطير استيراد المواد الغذائية، منذ مطلع سنة 2018، من أجل تقليص العجز التجاري وتشجيع الإنتاج المحلي.

المصدر: واج

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