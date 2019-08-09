ترامب: سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي تكبل الاقتصاد الأمريكي

دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة.

وأفاد دونالد ترامب متحدثا إلى الصحفيين في البيت الأبيض، بأن السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي تكبل اقتصاد البلاد.

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وقال إن الولايات المتحدة لديها العملة الأكثر أمانا في العالم، لكن قوة الدولار تلحق ضررا بالمصنعين الأمريكيين، مشيرا إلى أنه يجب على مجلس الاحتياطي أن يخفض أسعار الفائدة.

وفي وقت سابق، انتقد ترامب في سلسلة تغريدات مجلس الاحتياطي الاتحادي، حيث قال إن المستوى المرتفع لأسعار الفائدة للمجلس بالمقارنة مع دول أخرى يبقي الدولار مرتفعا، وهو ما يجعل من الصعب بشكل أكبر على المصنعين الأمريكيين المنافسة في ساحة متكافئة.

وهذه ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها ترامب ارتفاع سعر صرف الدولار، ويعتقد أن العملة الأمريكية القوية تعيق تصدير البضائع والخدمات الأمريكية، كما تفاقم العجز التجاري الأمريكي الذي بلغ في 2018 مستوى 621 مليار دولار.

ويرى ترامب أنه في حال بات الدولار أرخص، سيفضل المستهلك الأجنبي شراء السلع الأمريكية، وسيؤدي ذلك إلى زيادة الإنتاج وتقليل العجز في التجارة الخارجية.

المصدر: وكالات