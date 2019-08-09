سلطت وكالة "الأناضول" في تقرير نشرته، اليوم الجمعة، الضوء على قطاع السياحة التركي، وقالت إن البلاد تشهد تدفقا ملحوظا للسياح العرب إليها في عطلة الصيف وعيد الأضحى.

ويصادف حلول عيد الأضحى المبارك هذا العام مع تواصل العطلة الصيفية، ما شكل فرصة ثمينة للسائح العربي ليجمع العطلتين، في جو سياحي يقضيه في تركيا، التي تشتهر بخدماتها السياحية.

وأفادت شركات سياحية أن برامجها المخصصة لعطلة عيد الأضحى للسياح العرب ممتلئة، ويصعب إيجاد غرف فندقية، خاصة في اسطنبول، حيث بلغت نسبة الإشغال فيها أكثر من 95%.

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وذكرت "الأناضول" أن تدفق السياح من الدول العربية إلى تركيا دفع شركات النقل البري والبحري والجوي، إلى رفع طاقتها الاستيعابية، من أجل نقل ملايين السائحين خلال الأسبوع المقبل.

وقال رئيس اتحاد ناقلي الحافلات التركية، مصطفى يلدريم: "أضيفت 10 آلاف رحلة خلال عطلة العيد في مختلف الولايات التركية، والتذاكر شارفت على الانتهاء"، مشيرا إلى أنه "خلال فترة العيد سيتم نقل مليون مسافر عبر الحافلات".

وكشف المسؤول التركي عن أن أعداد الرحلات اليومية وصلت إلى 27 ألف رحلة، والهدف هو نقل 10 ملايين مسافر خلال فترة العيد.

وعلق على ذلك مالك أحدى الشركات السياحية قائلا إنه "هناك توجه من السياح العرب إلى تركيا لمحبتهم للبلاد، بسبب أجوائها والخدمات المقدمة والطبيعة الموجودة فيها".

وأضاف: العرب عادة يختارون المناطق الطبيعية الجميلة مثل بورصا وطرابزون إضافة لإسطنبول"، لافتا إلى أن معطيات الفنادق والشركات حاليا تشير إلى الامتلاء بنسبة تصل لنحو 95%.

ووفقا لوزير الثقافة والسياحة التركي، محمد نوري أرصوي، فقد حققت تركيا هذا العام نجاحا كبيرا، وقال إن البلاد ستحقق هذا العام زيادة في أعداد السياح بنسبة ما بين 13% و15%.

المصدر: "الأناضول"