أعلن جهاز قطر للاستثمار الاستحواذ على حصة كبيرة في شركة "أوريكس - Oryx" للخدمات الوسيطة، أكبر مشغل لخدمات النفط الخام في القطاع الخاص في حوض برمين جنوب غرب الولايات المتحدة.

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وذكر بيان صدر عن الجهاز الأربعاء أن "الحصة اشتراها من شركة تابعة لشركة "ستونبيك" للبنية التحتية، ليبلغ إجمالي استثمارات صندوق الثروة السيادي في "أوريكس" نحو 550 مليون دولار".

ويأتي الاستثمار الجديد في وقت تسعى فيه قطر لرفع استثماراتها في الولايات المتحدة في السنوات القادمة إلى 45 مليار دولار.

المصدر: وكالات