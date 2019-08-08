 
مباشر

قطر تستحوذ على حصة في شركة طاقة أمريكية ضخمة

مال وأعمال

قطر تستحوذ على حصة في شركة طاقة أمريكية ضخمة
Reuters
قطر تستحوذ على حصة في شركة طاقة أمريكية ضخمة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m8er

أعلن جهاز قطر للاستثمار الاستحواذ على حصة كبيرة في شركة "أوريكس - Oryx" للخدمات الوسيطة، أكبر مشغل لخدمات النفط الخام في القطاع الخاص في حوض برمين جنوب غرب الولايات المتحدة.

إقرأ المزيد
قطر تستحوذ على حصة في مشروع مهم بأمريكا الجنوبية
قطر تستحوذ على حصة في مشروع مهم بأمريكا الجنوبية

وذكر بيان صدر عن الجهاز الأربعاء أن "الحصة اشتراها من شركة تابعة لشركة "ستونبيك" للبنية التحتية، ليبلغ إجمالي استثمارات صندوق الثروة السيادي في "أوريكس" نحو 550 مليون دولار".

ويأتي الاستثمار الجديد في وقت تسعى فيه قطر لرفع استثماراتها في الولايات المتحدة في السنوات القادمة إلى 45 مليار دولار.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا