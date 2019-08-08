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الصادرات الصينية تعاود الارتفاع رغم الحرب التجارية

مال وأعمال

الصادرات الصينية تعاود الارتفاع رغم الحرب التجارية
Reuters
الصادرات الصينية تعاود الارتفاع رغم الحرب التجارية
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عاودت الصادرات الصينية الارتفاع مسجلة زيادة طفيفة خلال شهر يوليو الماضي، رغم الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وفق ما أظهرت بيانات نشرتها دائرة الجمارك الصينية، اليوم الخميس.

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وحققت مجمل الصادرات الصينية إلى الخارج زيادة بنسبة 3.3% بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي بعدما تراجعت بنسبة 1.3% في يونيو الماضي، فيما تراجعت الواردات في يوليو الماضي بنسبة 5.6%، بعد تراجعها بنسبة 7.3% في شهر يونيو.

وجاءت الأرقام الجديدة أفضل من توقعات المحللين الذين كانوا يترقبون انخفاض الصادرات بنسبة 0.2%، وتراجع الواردات بنسبة 8.8%.

وبقي الفائض التجاري الصيني مع دول العالم مستقرا في يوليو الماضي عند 45.05 مليار دولار، مقابل 44.23 مليار دولار في الشهر السابق.

أما مع الولايات المتحدة، فسجل الفائض تراجعا طفيفا في يوليو الماضي، إلى 27.97 مليار دولار، بالمقارنة مع 29.9 مليار في يونيو الماضي.

المصدر: "أ ف ب"

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