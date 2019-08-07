استنكرت وزارة الزراعة في العراق، الأربعاء، حرق مشروع دواجن الديوانية، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذه الأفعال، وأن الحريق "تخريب" لاقتصاد البلاد.

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وقال وزير الزراعة صالح الحسني، إن "الوزارة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء من يقوم بأعمال الحرق، وسنواصل العمل لدعم كافة مشاريع الدواجن في البلاد بغية توفير منتجات البيض واللحوم البيضاء في الأسواق المحلية".

وأضاف، أن "تحقيقا من قبل المختصين كشف أن الأضرار قد لحقت بالمنشآت المعدة للتربية، وأن الطيور الداجنة نقلت إلى قاعات أخرى قبل فترة وجيزة من الحريق بسبب بلوغها أعمارا معمولا بها داخل المشروع وحسب التعليمات".

وتابع، "في الوقت الذي تشهد المشاريع المحلية تطورا ملموسا دفعت عجلة الاقتصاد للأمام وتشغيل الأيدي العاملة وتوفير العملة الصعبة للبلاد، انبرى نفر ضال إلى العبث بمقدرات المشاريع الحيوية ومنها قطاع الدواجن".

وشدد الوزير العراقي على بذل كافة الجهود في دعم مشاريع الدواجن المحلية ودعم المربين للاستمرار بمنع استيراد البيض والدجاج، متوعدا بأن الوزارة ستتخذ إجراءات "إزاء كل من تسول له نفسه تخريب الاقتصاد الوطني".

وأفاد مصدر محلي في محافظة الديوانية جنوبي العراق، باندلاع حريق في مشروع دواجن الديوانية، في وقت ذكر فيه مصدر مسؤول في إدارة المشروع، بأن "أيادي خفية" تقف وراء اندلاع النيران، وأن الحريق جاء "بفعل فاعل وتقف وراءه جهات تضررت من قرار منع الاستيراد الذي أقرته الحكومة مؤخرا".

المصدر: السومرية نيوز