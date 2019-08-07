اندماج عملاقي الصحافة "غانيت" و"غايتهاوس": 263 صحيفة و145 مليون قارئ

أعلنت مجموعة "غانيت" الأمريكية الرائدة في عالم الصحافة، ومنافستها "غايتهاوس" عزمهما الاندماج، فيما يشبه زواج مصلحة يتيح للعملاقين تعزيز موقعهما في قطاع يعاني من صعوبات مزمنة.

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وستستحوذ "نيوميديا إنفستمنت غروب" المالكة لـ"غايتهاوس، على "غارنيت" عن طريق شراء أسهمها في صفقة تقرب قيمتها الإجمالية من 1.4 مليار دولار.

وهذا التحالف بين "غانيت" (يو أس إيه توداي) و"غايتهاوس" سيولد عملاقا في الصحافة المحلية مع 263 صحيفة يومية و145 مليون قارئ.

وقال المدير العام لمجموعة "نيو ميديا إنفستمنت" مايكل ريد:"نعتقد أن هذه العملية ستكون هامة لمساهمينا وستخلق فرصا لموظفينا ومستقبلا أكثر صلابة للصحافة".

أضاف:"من خلال توحيد موظفينا الموهوبين ومصادر دخلنا المتكاملة، سنتمكن من توسيع تغطيتنا المحلية لزبائننا وتعميق عروضنا من المنتجات للشركات المحلية والتعجيل في انتقالنا من الصحافة الورقية إلى الوسائط الرقمية".

وبموجب هذا الاتفاق، ستقدم مجموعة "نيو ميديا" 12,06 دولارا (على شكل أسهم أو نقدا) عن كل سهم من"غانيت"، كما أن مساهمي "نيو ميديا" سيحوزون على غالبية بسيطة من الحصص في الشركة الجديدة بنسبة تقرب من 50,5%.

ويعاني قطاع الصحافة التقليدية أزمة كبيرة في ظل تخلي عدد كبير من المستهلكين والمستثمرين والمعلنين عنها وتحولهم إلى المضامين الرقمية.

واعتبر رئيس "غانيت" جون جيفري لويس من ناحيته أن هذا الاتحاد بين اسمين كبيرين في القطاع الإعلامي سيحسن "الملاءة المالية" للشركة المستقبلية "للحفاظ على نموها في مستقبل رقمي".

وأعلنت الشركتان في بيان مشترك أن الاتفاق قد يتيح لهما توفير ما بين 275 مليون دولار و300 سنويا.

المصدر: "أ ف ب"