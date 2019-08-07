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"وول ستريت" تنزف مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة

مال وأعمال

Reuters
"وول ستريت" تنزف مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة
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انخفضت الأسهم الأمريكية اليوم مع سعي المستثمرين لشراء أصول الملاذ الآمن من الذهب والسندات الحكومية بفعل مخاوف من تأثير الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة على النمو العالمي.

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الذهب يرتفع إلى مستويات قياسية

وبحلول الساعة 14:36 بتوقيت غرينيتش، هبط المؤشر "داو جونز الصناعي" بنسبة 1.15% إلى 25729.54 نقطة، وتراجع المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 1.09% إلى 2850.32 نقطة.

في حين انخفض المؤشر "ناسداك المجمع" بنسبة 0.32% إلى 7808.53 نقطة.

Bloomberg
تطور المؤشرات الأمريكية خلال تعاملات الأربعاء 7 أغسطس

وفي ظل التوترات التجارية ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في نحو 6 أعوام، إذ صعد سعر الأونصة في العقود الآجلة إلى فوق مستوى الـ1500 دولار.

المصدر: وكالات

 

 

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