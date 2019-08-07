"وول ستريت" تنزف مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة
Reuters
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انخفضت الأسهم الأمريكية اليوم مع سعي المستثمرين لشراء أصول الملاذ الآمن من الذهب والسندات الحكومية بفعل مخاوف من تأثير الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة على النمو العالمي.
وبحلول الساعة 14:36 بتوقيت غرينيتش، هبط المؤشر "داو جونز الصناعي" بنسبة 1.15% إلى 25729.54 نقطة، وتراجع المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 1.09% إلى 2850.32 نقطة.
في حين انخفض المؤشر "ناسداك المجمع" بنسبة 0.32% إلى 7808.53 نقطة.
Bloomberg
وفي ظل التوترات التجارية ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في نحو 6 أعوام، إذ صعد سعر الأونصة في العقود الآجلة إلى فوق مستوى الـ1500 دولار.
المصدر: وكالات
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