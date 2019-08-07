رؤساء سابقون للاحتياطي الفدرالي الأمريكي يطالبون ببنك مركزي مستقل

دعا أربعة رؤساء سابقون للاحتياطي الفدرالي إلى استقلال البنك المركزي الأمريكي، وضرورة عدم تعرض البنك ورئيسه لأي ضغوط، أو تهديد بالإقالة لتحقيق مصلحة سياسية آنية.

وجاء في مقال رأي للرؤساء السابقين بول فولكر وألان غرينسبان وبن برنانكي وجانيت ييلين، نشرته الثلاثاء صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن البنك يجب أن ينال فرصة العمل من أجل المصلحة العليا للاقتصاد.

ويرى الرؤساء السابقون، أن الاقتصاد يكون في أحسن قوته وفعاليته عندما يتمتع البنك المركزي بالاستقلالية، ولا يعتمد إلا على مبادئ ومعطيات اقتصادية سليمة.

وكتب الرؤساء الأربعة السابقون للاحتياطي الفدرالي أنه "توجد أمثلة كثيرة لزعماء سياسيين يدعون البنك المركزي إلى تطبيق سياسات نقدية توفر زخما اقتصاديا قصير الأمد يخدم التوقيت الانتخابي. ولكن البحوث أظهرت أن اعتماد سياسة نقدية تستند على السياسة أكثر من الاقتصاد، وتهدف لتحقيق أهداف آنية قصيرة المدى، سيقود إلى أداء اقتصادي أسوأ على المدى الطويل، ومن بين نتائج ذلك التضخم العالي وبطء النمو".

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وظل ترامب يكرر عدم ارتياحه للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي خلال الأشهر الماضية، وقيل إنه حتى سعى لإقالة باول من منصبه، مثيرا التساؤلات حول مدى استقلالية البنك المركزي الأمريكي.

المصدر: "وول ستريت جورنال"