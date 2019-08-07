أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأربعاء، عن توقيع اتفاقية مع الأردن للربط الدولي في مجال الطاقة الكهربائية بهدف سد النقص في الطاقة مستقبلا في أوقات الذروة.

وذكرت الوزارة في بيان أن "الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الوسطى وقعت اتفاقية مع الجانب الأردني بشأن الربط الدولي في مجال الطاقة الكهربائية".

وقالت إن "الطرفين ناقشا أهم الأمور الفنية والتجارية وتقديم دراسة جدوى اقتصادية للربط العراقي والأردني للطاقة الكهربائية"، مبينة أن "الطرفين توصلا إلى مراحل متقدمة وإيجاد الحلول لمعوقات العمل والاتفاق عليها لتفعيل التعاون المشترك بين الجانبين".

وأشارت إلى "الاتفاق على مد الخطوط الناقلة والتنسيق بين البلدين لإكمال الربط بأسرع وقت ممكن"، مبينة أن "الهدف من المشروع هو سد النقص في الطاقة مستقبلا في أوقات الذروة للمساهمة بالمنفعة المتبادلة بين البلدين".

المصدر: RT