الروس يشكلون نسبة 38% من سياح أنطاليا التركية

حطمت أنطاليا التركية رقما قياسيا تاريخيا من حيث عدد السياح الأجانب الذين قاموا بزيارتها.

واستضافت تلك المدينة التركية خلال 7 أشهر لعام 2019 نحو 8.19 مليون سائح، ما يزيد بنسبة 16% عما هو عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي.

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وقالت وكالة "إنترفاكس" الروسية نقلا عن صحيفة Daily Sabah التركية إن نسبة السياح الروس في أنطاليا بلغت 37%، ما يقارب 3 ملايين سائح روسي زار أنطاليا خلال 7 أشهر ماضية.

ويحتل الألمان المركز الثاني في هذا التصنيف (1.33 مليون سائح). ويأتي بعدهم الأوكرانيون (460 ألفا). ومن بين السياح الأجانب الآخرين الذين يفضلون الاستجمام في أنطاليا البريطانيون والبولنديون والرومانيون والتشيك.

ويتوقع أن يزور أنطاليا عام 2019 نحو 16 مليون سائح أجنبي.

المصدر: إنترفاكس