مستشار في البيت الأبيض: ترامب لا يزال يتطلع لإبرام صفقة مع الصين

قال كبير مستشاري البيت الأبيض، لاري كودلو، إن ترامب أبقى الأبواب مفتوحة لإدخال تغييرات على الرسوم الجديدة التي يعتزم فرضها على سلع صينية في حال سارت المحادثات بشكل جيد مع الصين.

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وأضاف كودلو، خلال حوار مع قناة CNBC، أن إدارة ترامب ما زالت تعتزم استضافة الوفد الصيني في سبتمبر المقبل لمواصلة المباحثات، مشيرا إلى أن "ترامب يود عقد صفقة مع الصين"، مشيرا أنها يجب أن تكون "صحيحة".

وشدد المسؤول الأمريكي على أن واشنطن لا تدرس حاليا أي خطوات للرد على قيام الصين بخفض قيمة اليوان لدعم صادراتها.

وجاءت هذه التصريحات بعد احتدام التوترات التجارية بين بكين وواشنطن خلال الأيام الماضية، بعد إعلان ترامب خطة لفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار.

وقابلت الصين إعلان ترامب برد قوي، وقالت إنها ستوقف استيراد المنتجات الزراعية من الولايات المتحدة. كذلك خفضت قيمة اليوان مقابل الدولار الاثنين إلى أدنى مستوى في 11 عاما كإجراء انتقامي، رغم نفي البنك المركزي الصيني ذلك.

المصدر: "رويترز"