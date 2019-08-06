أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، أنه سيتم صرف استحقاق شهادات قناة السويس الجديدة لأصحابها ومودعيها، بعد استغلالها في تمويل وحفر القناة الجديدة.

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وأوضح أن صرف الاستحقاقات سيبدأ اعتبارا من الرابع من سبتمبر 2019 في البنوك التي تم إيداع الشهادات بها وقد تم سداد فوائد هذه الشهادات في موعدها دون تأخير بكامل أحقيتها، وبالتعاون بين وزارة المالية وهيئة قناة السويس.

وكانت بنوك الأهلي، ومصر، والقاهرة، وقناة السويس قد شاركت في بيع شهادات قناة السويس لصالح هيئة قناة السويس، بداية من 4 سبتمبر 2014 وحتى 16 سبتمبر 2014 تاريخ إغلاق الاكتتاب، تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة المصريين في تمويل حفر قناة السويس الجديدة.

المصدر: "RT"