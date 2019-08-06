تقرير لـ"بلومبرغ" يكشف واقع القطاع الخاص السعودي

انخفض مؤشر نشاط القطاع الخاص السعودي غير النفطي في يوليو الماضي، مسجلا أدنى مستوى في 5 أشهر في إشارة إلى أن النمو الاقتصادي بدأ يفقد زخمه في الربع الثالث من 2019.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن مؤشر مديري المشتريات تراجع إلى 56.6 نقطة بعد أن كان قد سجل في يونيو الماضي 57.4 نقطة، في أعلى مستوى في 19 شهرا.

وقال فيل سميث كبير الاقتصاديين في "آى إتش إس ماركيت" إن "القطاع الخاص السعودي بدأ النصف الثاني بمعدل نمو جيد، ورغم ذلك فإن مؤشرات الاستطلاع الخاصة بالإنتاج والطلبيات الجديدة والتوقعات المستقبلية تشير جميعها إلى فقدان بعض الزخم في الربع الثالث".

وكافحت الرياض من أجل إعادة اقتصادها إلى مساره الصحيح بعدما تراجع بنسبة 0.7% في 2017 متأثرا بهبوط أسعار النفط وإجراءات التقشف الحكومية التي ألقت بظلالها على الشركات في السعودية.

ووفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ" فمن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.7% هذا العام.

المصدر: "بلومبرغ"