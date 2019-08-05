وزارة الزراعة الروسية: توجه للدخول في قائمة أكبر 10 دول مصدرة للمنتجات الزراعية والحيوانية

قالت وزارة الزراعة الروسية إن روسيا قد تدخل قائمة أكبر 10 مصدرين عالميين للمنتجات الزراعية والحيوانية، على المدى المتوسط، مشيرة إلى تسجيل زيادة كبيرة في مختلف صادرات الأغذية.

وذكرت الزراعة الروسية في بيان: "صدرت بلادنا إلى الخارج في عام 2018، ما قيمته 25.8 مليار دولار من الأغذية، مقارنة بـ 16.8 مليار دولار في عام 2013، وقد تم تسجيل زيادة كبيرة في تصدير اللحوم والمنتجات الزيتية والدهنية، والأسماك والمأكولات البحرية، وصناعة الأغذية ومنتجاتها".

وأضافت: "وقد احتلت روسيا المرتبة الأولى في العالم في إمدادات القمح، ومن حيث بعض السلع الأساسية، فهي من بين المراكز الثلاثة الأولى. إن مسار التغير الحالي للتجارة الخارجية يدفع للاعتقاد بأن بلدنا سيكون على المدى المتوسط من بين أكبر 10 دول مصدرة للمنتجات الزراعية في العالم.

وأشارت الوزارة إلى أنه وفقا لوثيقة المشروع الفيدرالي "تصدير المنتجات الزراعية"، فإن صادرات الأغذية إلى الخارج سترتفع إلى 45 مليار دولار بحلول عام 2024.

ووفقا لها، فإنه لتحقيق هذا الهدف، ستخصص الدولة 406.8 مليار روبل، لتطوير الإنتاج الزراعي والخدمات اللوجستية، وإزالة الحواجز التجارية والترويج للمنتجات الروسية في الخارج، مشيرة إلى أنه سيتم هذا العام تخصيص 38.8 مليار روبل فقط.

وأضافت: "على مدى السنوات الخمس الماضية، زاد حجم دعم الدولة للقطاع الزراعي بشكل كبير. في عام 2013، تم تخصيص 197.7 مليار روبل لأنشطة البرنامج الحكومي لتطوير الزراعة، وهذا العام مبلغ التمويل المخطط له 307.9 مليار روبل".

(الدولار يساوي نحو 65 روبل)

المصدر: نوفوستي