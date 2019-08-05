إنجاز مرحلة مهمة من "قوة سيبيريا" الروسي الصيني

أعلن القائمون على مشروع "قوة سيبيريا" لضخ الغاز الروسي إلى الصين، عن إنجاز مرحلة مهمة من المشروع، مما يبشر بإتمام أحد أكبر مشاريع الطاقة المعاصرة قبل الموعد المحدد لذلك.

فقد نجحت طواقم التركيب التابعة لشركة CNPC الصينية في محيط مدينة خيخه الصينية، وشركة "غازبروم" الروسية، في ربط القسم الشمالي من الفرع الشرقي من خط الغاز المذكور.

وبذلك تمت إضافة مقطع أنابيب جديد بطول إجمالي قدره 728 كم إلى شبكة الغاز التي تربط روسيا بالصين.

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وقال وو شون، مدير الجزء الصيني من مشروع الفرع الشرقي من خط أنابيب الغاز الروسي الصيني، إنه بحلول نهاية سبتمبر من هذا العام، سيبدأ هذا الجزء من الأنابيب عمله بتغذية المناطق التي يمر عبرها بالغاز.

ويعتبر "قوة سيبيريا" من المشاريع الواعدة الطموحة والمعقدة فنيا، ويبلغ طوله الإجمالي 3371 كم، فيما من المنتظر إتمامه عام 2024.

المصدر: topcor.ru