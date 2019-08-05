 
مباشر

معنويات مستثمري منطقة اليورو في الحضيض

مال وأعمال

معنويات مستثمري منطقة اليورو في الحضيض
Reuters
معنويات مستثمري منطقة اليورو في الحضيض
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m7wr

أظهر مسح أعدته مجموعة "سنتكس" للأبحاث أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تدهورت في أغسطس الجاري إلى أدنى مستوياتها منذ أكتوبر 2014، محذّرا من أن ألمانيا ستتعرض للركود الاقتصادي.

وقالت المجموعة إن مؤشرها لمعنويات المستثمرين في منطقة اليورو انخفض من 5.8 في يوليو إلى 13.7 في أغسطس، ليتراجع كثيرا مقارنة مع توقعات المحللين التي أشارت إلى قراءة عند 7.7.

وتعهد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي في يوليو 2012 "بالقيام بكل ما يتطلبه الأمر" لحماية اليورو ونسب إليه بهذا التعهد الفضل على نطاق واسع في تماسك الكتلة الأوروبية.

المصدر: "رويترز"   

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

علاقة وطيدة كانت تجمع الملك المغربي الراحل محمد الخامس بقارئ القرآن الشهير عبد الباسط عبد الصمد