Lada Vesta SW تفوز بجائزة مرموقة في عالم السيارات

فازت سيارة Lada Vesta SW ذات المحرك 1.6 لتر بجائزة سيارة الركاب الأكثر كفاءة من الناحية الاقتصادية، وذلك في إطار مسابقة ينظمها نادي السيارات النمساوي OAMTS سنويا.

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وجاء الفوز بعدما أجرى الخبراء تقييما شاملا للسيارة انطلاقا من اهتمامات المستهلك، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار ثمن السيارة وكلفة صيانتها واستهلاكها الوقود وجملة أخرى من العوامل.

ووفقا للخبراء، فإن خدمة Lada Vesta SW تتطلب حوالي 480 يورو شهريا في النمسا، مع العلم أن ثمن السيارة هناك يبلغ تقريبا 15 ألف يورو.

وصممت Lada Vesta SW لتكون مركبة شخصية وعائلية بنفس الوقت، حيث أهم ما يميزها هو التصميم الخارجي العصري الأنيق، إضافة إلى التصميم الداخلي الذي يجعل من المقصورة غاية في الراحة والعملية.

ومن السمات المهمة في هذه السيارة، الكفالة التي تمنحها شركة "لادا" للمشتري، والتي تتراوح بين عامين و5 أعوام، وبعد انتهاء مدة الكفالة، يمكن صيانة المركبة وشراء قطع الغيار بأسعار منخفضة.

وزودت هذه السيارة بأحدث تقنيات المولتيميديا وأنظمة التحكم بالثبات على الطرق، فضلا عن أنظمة التكييف والتحكم بحرارة المقصورة والزجاج والمرايا والمقاعد ومختلف الميزات العصرية.

المصدر: وكالات