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الخزانة الأمريكية: العقوبات الجديدة ضد روسيا لا تشمل شركاتها الحكومية

مال وأعمال

الخزانة الأمريكية: العقوبات الجديدة ضد روسيا لا تشمل شركاتها الحكومية
Globallookpress Guenter Fischer
مبنى وزارة الخزانة الأمريكية (صورة أرشيفية)
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ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن الحزمة الجديدة من العقوبات التي فرضتها واشنطن ضد موسكو على خلفية قضية سكريبال، لا تشمل الشركات الحكومية الروسية.

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وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن العقوبات لا تستهدف إلا الوزارات والهيئات الحكومية و"الصندوق السيادي"، والبنك المركزي، وصندوق الرفاه الوطني الروسي.

ولا يحظر قرار العقوبات الأخير على البنوك الأمريكية شراء سندات في السوق الثانوية للدين السيادي الروسي فيما أشارت الحكومة الأمريكية إلى أن العقوبات تقضي برفض تمديد أي قرض أو خدمة مالية أو تقنية لروسيا من قبل المؤسسات المالية الدولية، ومنع البنوك الأمريكية من المشاركة في السوق الأولية للدين السيادي الروسي غير المقوم بالروبل وإقراض الأموال غير المقومة بالروبل للحكومة الروسية، وإضافة قيود على ترخيص تصدير السلع والتكنولوجيا التي تتحكم بها وزارة التجارة.

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وكانت واشنطن قد أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع فرض عقوبات إضافية ضد روسيا بحجة "تورطها في تسميم ضابط الاستخبارات الروسي السابق والعميل البريطاني سيرغي سكريبال وابنته يوليا في بريطانيا"، وهي تهمة ترفضها موسكو بشكل قاطع.

المصدر: وكالات

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