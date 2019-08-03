الشاحنات التركية تغادر ضباء السعودي بعد انتظار دام 12 يوما

أعلنت وسائل الإعلام أن قافلة الشاحنات التركية العالقة في السعودية، قد غادرت ميناء ضباء شمال غربي السعودية بعد توقيفها هناك طيلة 12 يوما دون أي توضيح من الرياض.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية، أن 60 شاحنة غادرت مساء الجمعة الميناء السعودي من أصل 85 وأن الشاحنات المتبقية ستغادر اليوم السبت.

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وصرح سائقو الشاحنات بأنهم وبعد إتمامهم الإجراءات الرسمية في الميناء الذي وصلوا إليه في 21 يوليو قادمين من ميناء إسكندرون، طلب منهم الانتقال إلى ساحة الانتظار ولم يسمح لهم بدخول البلاد لأيام، مشيرين إلى أن موظفي الجمارك السعوديين في الميناء لم يقدموا أي معلومات حول سبب هذا التعطيل أو مدته.

وجاءت أزمة الشاحنات في وقت تشهد فيه العلاقات التركية السعودية برودا يصل إلى حد التوتر في بعض الأحيان، وذلك منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول مطلع أكتوبر 2018.

منذ أيام.. شاحنات تركية تنتظر بميناء سعودي دون مبررات

85 شاحنة تنتظر في ميناء "ضباء" السعودي بعد أن استكملت إجراءاتها الرسمية دون أسباب واضحة#تركيا#السعوديةhttps://t.co/G8NqR9afs2pic.twitter.com/9LD3bgOfNG — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) 31 июля 2019 г.

المصدر: "الأناضول"