بروكسل ترشح البلغارية كريستالينا جورجيفا لرئاسة صندوق النقد الدولي

أعلنت المديرة التنفيذية للبنك الدولي كريستالينا جورجيفا أنها ستتخلى مؤقتا عن مسؤولياتها في البنك، بعد أن رشحتها حكومات الاتحاد الأوروبي لرئاسة صندوق النقد الدولي.

ورشحت حكومات الاتحاد الأوروبي جورجيفا لقيادة صندوق النقد الدولي بعد محادثات استمرت 12 ساعة يوم الجمعة.

وحصلت جورجيفا البالغة من العمر 66 عاما على مساندة غالبية دول الاتحاد الثماني والعشرين، لتزيح المرشح الهولندي يروين ديسلبلوم بعد جولتين من التصويت ومفاوضات مطولة بين دول الاتحاد.

وقال ماريو سينتينو رئيس مجلس وزراء مالية مجموعة اليورو: "تهانينا لجورجيفا على اختيارها مرشحة أوروبية لرئاسة صندوق النقد الدولي. في ظل تزايد التوترات العالمية، من الضروري بمكان دعم صندوق النقد الدولي رمزا للتعددية".

المصدر:"رويترز"