قناة السويس تسجل رقما قياسيا في حركة الملاحة

أعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش، أن حركة الملاحة بالقناة سجلت، اليوم الجمعة، رقما قياسيا غير مسبوق في أعداد وحمولات السفن العابرة لها.

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وكشف مميش عن عبور 81 سفينة، وهو أكبر عدد من السفن يعبر القناة في يوم واحد، بأعلى حمولة يومية كلية بلغت 6.1 مليون طن.

وأضاف أن "عدد السفن العابرة لقناة السويس من اتجاه الشمال بلغ 43 سفينة، بحمولات 3.014 مليون طن"، في حين بلغ عدد السفن العابرة باتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة 38 سفينة، بإجمالي حمولات 2.95 مليون طن.

وتصدرت سفينة الحاويات الدانماركية العملاقة "MANCHESTER MAERSK" حركة الملاحة باتجاه الشمال، بحمولة كلية قدرت بـ 221 ألف طن، فيما جاءت سفينة الحاويات المالطية العملاقة "CMA CGM LOUIS BLERIOT" على رأس قافلة الجنوب، بحمولة كلية قدرها 226 ألف طن.

ناصر حاتم- القاهرة