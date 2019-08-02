النقد الدولي يبقي على توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي في 2019

حافظ صندوق النقد الدولي على توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي حتى نهاية العام الحالي بواقع 1.2%.

وفي يوليو الماضي، خفّض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي من 1.4% إلى 1.2% بسبب المؤشرات الضعيفة للربع الأول من السنة الحالية، التي تعود لانخفاض أسعار النفط في السوق العالمية، وتأثير زيادة معدلات ضريبة القيمة المضافة إلى 20% على الاستهلاك الخاص.

ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، سيبلغ نمو الاقتصاد الروسي عام 2020، نسبة 1.9%، وفي 2021 سيصل هذا المؤشر إلى 2%، وفي 2023 و2024 سيبلغ 1.9% و1.8%على التوالي.

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ومن جديد دعا صندوق النقد الدولي السلطات الروسية إلى استثمار أموال صندوق الرفاه الوطني الروسي عندما تصل إلى عتبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في الأصول الأجنبية الموثوقة.

ويرى الصندوق، أن الاستثمار بهذا الشكل سيسمح بالمحافظة على هذه الأموال وحفظها للأجيال المقبلة، وسيحمي الاقتصاد الوطني الروسي من تذبذب أسعار النفط وسيعزز عملية تنويع الاقتصاد ونمو عناصره غير النفطية.

المصدر: "تاس"