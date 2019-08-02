وافقت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة، على شطب كوريا الجنوبية من "القائمة البيضاء" لشركاء اليابان التجاريين الموثوق بهم، ما أثار انتقادات حادة من قبل سيئول.

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وبذلك تكون طوكيو قد استبعدت كوريا الجنوبية من لائحة تضم 27 دولة قادرة على شراء المنتجات اليابانية التي يمكن تحويلها للاستخدام العسكري، وسيدخل قرار الاستبعاد حيز التنفيذ في 28 أغسطس الجاري.

من جهتها أعربت كوريا الجنوبية عن أسفها للقرار الياباني، وقالت المتحدثة باسم الرئاسة كو مين-جونغ، إن حكومة كوريا الجنوبية كانت تبدي باستمرار نيتها للتشاور الدبلوماسي والحوار مع اليابان من أجل تسوية القضية.

ونقلت وكالة "يونهاب" عن المتحدثة أن سيئول سترد بحزم على قرار طوكيو غير العادل، مشيرة إلى أن رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن سيعقد اجتماعا طارئا لمجلس الوزراء لإصدار موقفه من قرار اليابان.

وتشهد العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية توترا على خلفية قضية تعويضات العمل القسري في فترة الاستعمار الياباني في شبه الجزيرة الكورية من 1910 وحتى 1945، حيث أمرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية الشركات اليابانية العام الماضي بتعويض ضحايا العمل القسري.

وتسبب القرار في إثارة حفيظة طوكيو، التي قالت إن جميع قضايا التعويض حسمت في الماضي بعد تطبيع العلاقات بين البلدين.

المصدر: وكالات