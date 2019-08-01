تراجع حاد لأسعار النفط بعد إعلان ترامب عن رسوم إضافية على الصين

تراجعت أسعار النفط الخام، في الأسواق العالمية، بشكل حاد يوم الخميس، بلغ أكثر من 8% ، وذلك بعد اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم جديدة على البضائع الصينية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن ترامب، أن بلاده ستفرض رسوما إضافية جديدة تبلغ 10%، على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار بدءا من مطلع سبتمبر المقبل.

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وتسبب ذلك بقلق في أسواق النفط العالمية، خوفا من تراجع الطلب على النفط الخام.

وهبطت عقود الخام الأمريكي 4.88 دولار أو 8.45 في المئة لتصل إلى 53.64 دولارا للبرميل بحلول الساعة السادسة وعشر دقائق بتوقيت غرينتش. وتراجعت عقود خام مزيج برنت 7.66 في المئة إلى 60.09 دولارا للبرميل.

المصدر: رويترز