استقبل الوزير المصري للإنتاج الحربي محمد سعيد العصار، اليوم الخميس، سفير أوكرانيا بالقاهرة إيفهين ميكيتينكو، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

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وخلال اللقاء تم استعراض إمكانيات الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي المصرية في مجال التصنيع الحربي والمدني، وتم التأكيد علي أهمية تعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربي المصري والشركات الأوكرانية في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على الجانبين.

كذلك تم استعراض آخر مستجدات التعاون بين الهيئة القومية للانتاج الحربي وشركة "فالكون" للأمن والحراسة وشركة "براكتيكا" الأوكرانية في مجال نقل تكنولوجيا السيارات المدنية المصفحة، كما تم بحث سبل فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات متعددة.

من جهته أشاد السفير الأوكراني في مصر بالعلاقات بين الدولتين والتعاون الاقتصادي والصناعي المتميز بين الشركات المصرية والأوكرانية، مشددا على ضرورة العمل على توظيف هذه العلاقات المتميزة من خلال زيادة التعاون وإقامة شراكات ثنائية جديدة.

يشار إلى أن مصر احتلت المركز الثالث عالميا في مجال استيراد الأسلحة، ووفقا لبيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام فقد زادت مصر من شراء الأسلحة والمعدات العسكرية في الفترة من 2013 وحتى 2017 بنسبة 215%.

المصدر: RT