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روحاني: حققنا الاكتفاء الذاتي في إنتاج البنزين والديزل

مال وأعمال

روحاني: حققنا الاكتفاء الذاتي في إنتاج البنزين والديزل
الرئيس الإيراني حسن روحاني
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أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني الخميس عن تحقيق بلاده الاكتفاء الذاتي من البنزين والديزل، حيث باتت مصدرا لهذين المنتجين.

وقال روحاني اليوم خلال افتتاح 3 مشاريع في مجال التكرير، إن إيران حققت الاكتفاء الذاتي في قطاع المشتقات النفطية، ورغم العقوبات الأمريكية تشهد تحولا كبيرا في مجال الاستيراد والتصدير.

وأضاف أن إيران باتت تمتلك حصة ممتازة في استخراج النفط والغاز من الحقول المشتركة مع دول الجوار.

المصدر: "فارس"

 

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