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دول خليجية تخفض سعر الفائدة بعد قرار الفدرالي الأمريكي

مال وأعمال

دول خليجية تخفض سعر الفائدة بعد قرار الفدرالي الأمريكي
Sputnik
دول خليجية تخفض سعر الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي
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خفضت السعودية والإمارات والبحرين أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفدرالي الأربعاء عن إجراء مماثل.

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وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو)، الذي يستخدم لإقراض البنوك، إلى 275 نقطة أساس من 300 نقطة أساس.

كما خفضت المؤسسة معدل اتفاقيات الشراء العكسي (الريبو العكسي)، الذي تودع به البنوك التجارية الأموال لدى البنك المركزي، بنفس الهامش إلى 225 نقطة أساس.

وخفض المركزي البحريني سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة إلى 2.25 في المئة من 2.50 في المئة، وسعر فائدة الإقراض من 4.50 في المئة إلى 4.25 في المئة.

كذلك خفض البنك المركزي الإماراتي أسعار فائدة إعادة الشراء (الريبو) بواقع 25 نقطة أساس أيضا.

المصدر: "رويترز" 

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