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بوتين يوقع قانونا يحفز السياحة إلى القطب الشمالي وشرقي روسيا

مال وأعمال

بوتين يوقع قانونا يحفز السياحة إلى القطب الشمالي وشرقي روسيا
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس قانونا يضبط إجراءات دخول السفن السياحية الأجنبية إلى الموانئ الروسية في منطقة القطب الشمالي والشرق الأقصى الروسي.

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ويضبط القانون إجراءات دخول السفن السياحية الأجنبية إلى موانئ روسيا القطبية، حيث ستعد الحكومة الروسية قائمة بالموانئ التي يسمح للسفن السياحية الأجنبية دخولها، على أن تقوم وكالة السياحة الفدرالية الروسية بتحديد وجهات السفن بالتنسيق مع شركات الرحلات البحرية.

ومن المتوقع أن يسهم القانون في تطوير السياحة في الشرق الأقصى ومنطقة القطب الشمالي وزيادة تدفق السياح إلى هذه المناطق.

وتولي الحكومة الروسية تنمية الشرق الأقصى الروسي أهمية كبيرة، حيث تقوم بتنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية، وتطوير البنية التحتية هناك.

المصدر: RT

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