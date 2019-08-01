انخفاض النفط متأثرا بقرار الاحتياطي الفدرالي

تراجعت أسعار النفط الخميس بعدما أحبط الاحتياطي الفدرالي آمال البدء في سلسلة من تخفيضات سعر الفائدة إضافة إلى انتهاء المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين دون إحراز تقدم واضح.

وبحلول الساعة 07:09 بتوقيت غرينيتش، انخفضت عقود "برنت" بنسبة 1% إلى 64.37 دولار للبرميل، بعدما فقدت أكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة.

كما انخفضت عقود الخام الأمريكي بنسبة 1.2% إلى 57.86 دولار للبرميل، بعدما تراجعت بأكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة.

وجاء هذا التراجع على الرغم من انخفاض المخزونات الأمريكية أكثر من المتوقع وتراجع إنتاج الخام بين الدول الأعضاء في "أوبك"، وهي عوامل تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع عادة.

وخفض المركزي الأمريكي سعر الفائدة الأربعاء، لكن رئيسه خالف التوقعات وقال إن تلك الخطوة قد لا تكون بداية لسلسلة طويلة من التخفيضات لدعم الاقتصاد في مواجهة مخاطر من بينها ضعف الاقتصاد العالمي.

وفي الوقت نفسه اختتم مفاوضون من الولايات المتحدة والصين محادثات تجارية أمس دون مؤشرات واضحة على إحراز أي تقدم وأرجؤوا اجتماعهم المقبل حتى سبتمبر القادم.

المصدر: "رويترز"