بيانات تكشف مدى التزام روسيا باتفاق "أوبك+"

بلغ التزام روسيا باتفاق خفض الإنتاج "أوبك+" خلال شهر يونيو الماضي نسبة 113%، أي أن روسيا خفضت إنتاجها أكثر ما هو منصوص عليه في الاتفاق، الذي يهدف لبث الاستقرار في سوق النفط.

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ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن بيانات أن متوسط إنتاج روسيا خلال الشهر الماضي بلغ 11.142 مليون برميل يوميا من النفط، فيما يبلغ المستوى المستهدف في إطار الاتفاق 11.17 مليون برميل يوميا، أي أن روسيا خفضت إنتاجها أكثر من المستوى اللازم بنحو 28 ألف برميل يوميا.

و"أوبك+" هو اتفاق بين 24 دولة منتجة للنفط من داخل وخارج منظمة "أوبك" تقودها روسيا والسعودية، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في بداية 2017، ومنذ ذلك الوقت تم تمديد الاتفاق عدة مرات، آخرها في مطلع يوليو الجاري حينها تقرر التمديد لتسعة أشهر أخرى حتى أبريل القادم.

وبموجب الاتفاق يتوجب على روسيا خفض إنتاجها النفطي بواقع 228 ألف برميل يوميا من النفط الخام، في حين أظهرت البيانات أن روسيا خفضته في يونيو الماضي بواقع 258 ألف برميل يوميا.

المصدر: "إنترفاكس"