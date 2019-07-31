روسيا.. مؤشرات على انخفاض ملحوظ في أسعار الخضروات

توقعت وزارة الزراعة الروسية أن يسجل محصول الخضروات، التي تزرع في البيوت البلاستيكية، مستويات قياسية إذ من المتوقع أن يبلغ 1.4 مليون طن.

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وضخت استثمارات كبيرة في الأعوام 2014 – 2018 في زراعة الخضروات بالبيوت البلاستيكية، حيث تم تجهيز أكثر من ألف هكتار من البيوت البلاستيكية عالية التقنية في روسيا.

وفي ظل التطور الذي شهده القطاع الزراعي توقعت الوزارة محصولا قياسيا من الخضروات هذا العام، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض أسعار الخضروات في روسيا في الفترة الراهنة.

وفي وقت سابق توقعت الوزارة الروسية، أن يبلغ محصول الحبوب في روسيا خلال العام الجاري 118 مليون طن، منها 75 مليون طن من القمح، مقابل 112.9 مليون طن من الحبوب تم جمعها العام الماضي.

المصدر: "نوفوستي"