كشف رئيس مؤسسة الصرافين الإيرانيين شهاب قرباني، أن بنكين إماراتيين أعربا عن استعدادهما لتنفيذ تعاملات مالية مع إيران، رغم العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

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وقال قرباني في تصريحات لوكالة "إيلنا" الإيرانية نشرت الثلاثاء، إن العلاقات المصرفية بين إيران والإمارات تشهد تطورا، لاسيما في مجال الحوالات المالية، مشيرا إلى أن بنكين إماراتيين مستعدان للتعاون المالي مع إيران، إلا أنه إلى الآن لم يتم تنفيذ تعاملات مصرفية معهما بعد.

وأضاف، أن إيران تواصل تنفيذ تعاملات مصرفية عبر سلطنة عمان، لكنها تفضل البنوك الإماراتية رغم زيادة التكلفة كون العملة العمانية ليست معروفة في الأسواق الدولية، في إشارة إلى أنها لا تحظى بطلب كبير.

ولم يكشف قرباني عن اسم البنكين في الإمارات، إلا أنه لفت إلى أن الإمارات تعد منذ سنوات طويلة جسر ربط للمنطقة، حيث يتم عن طريقها الكثير من الأعمال التجارية، ونقل الحوالات سواء الحكومية أو للقطاع الخاص مع دول من أمريكا الشمالية حتى شرق آسيا.

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات شديدة على إيران، منها على التعاملات المالية والمصرفية، وتهدف العقوبات لحرمان طهران من مصادر الدخل ودفعها لإعادة التفاوض من جديد على الاتفاق النووي وبرنامجها الصاروخي.

المصدر: "إيلنا"