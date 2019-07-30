كشفت بيانات عن ارتفاع قياسي في إمدادات النفط من السعودية إلى الصين، تزامنا مع تراجع إمدادات الخام من إيران إلى هذا البلد الآسيوي في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

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وتقول بيانات الجمارك الصينية، إن السعودية زادت صادراتها من النفط إلى الصين في يونيو الماضي بنسبة 84.1% على أساس سنوي إلى 1.88 مليون برميل يوميا.

واستحوذت الصين على 19.5% من إجمالي مشتريات الصين من الذهب الأسود، وهي أعلى نسبة منذ العام 2013.

كما أظهرت البيانات أن إمدادات النفط من روسيا إلى الصين نمت الشهر الماضي بنسبة 45.5% إلى 1.74 مليون برميل يوميا.

كذلك أشارت البيانات إلى أن إمدادات النفط من الولايات المتحدة إلى الصين بلغت في يونيو الماضي 769.094 ألف برميل يوميا، مقابل 786.637 ألف برميل يوميا في مايو الماضي.

ويترافق ذلك مع تراجع إمدادات الذهب الأسود من إيران إلى الصين في الشهر المذكور بنسبة 30% مقارنة بالفترة نفسها من 2018، إلى 447.327 ألف برميل يوميا، وذلك بسبب العقوبات الأمريكية القاسية المفروضة على صادرات النفط الإيراني، حيث تسعى واشنطن إلى إيصالها إلى الصفر لدفعها إلى إعادة التفاوض من جديد على الاتفاق النووي.

المصدر: "فيستي"