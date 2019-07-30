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النفط يصعد مع ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي

مال وأعمال

النفط يصعد مع ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي
Reuters
النفط يصعد مع ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي
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ارتفعت أسعار النفط للجلسة الرابعة يوم الثلاثاء، مدعومة بالتفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيخفض هذا الأسبوع أسعار الفائدة لأول مرة في أكثر من 10 سنوات.

وصعد خام القياس العالمي "برنت" بواقع 46 سنتا إلى 64.17 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:51 بتوقيت غرينتش، بعد أن كان قد ارتفع 0.4% في الجلسة السابقة، فيما زاد الخام الأمريكي بواقع 41 سنتا إلى 57.28 دولار للبرميل، بعدما زاد 1.2% الاثنين.

وخفض أسعار الفائدة يدعم نمو الطلب على الوقود في الولايات المتحدة، التي تعد أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المقرر أن يبدأ مسؤولو الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) اجتماعهم في وقت لاحق الثلاثاء والذي يستمر يومين، ومن المتوقع أن يخفضوا تكاليف الاقتراض لأول مرة منذ بلوغ الأزمة المالية أوجها قبل أكثر من عشر سنوات.

المصدر: "رويترز"

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