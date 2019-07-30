نائبان أمريكيان يسعيان لإدخال بند "العقوبات ضد روسيا" في الميزانية

اقترح مشرعان أمريكيان إدخال بند في الميزانية العسكرية الأمريكية يتضمن توسيع العقوبات ضد روسيا لتشمل الديون السيادية وقطاعات أخرى في حال "تدخلها في الانتخابات الأمريكية".

وصاحبا المبادرة هما السيناتور الجمهوري، ماركو روبيو، والديمقراطي، كريس وان هولين، وجاءت المبادرة في رسالة وجهها السيناتوران إلى اللجان المعنية بهذا الشأن في مجلسي الشيوخ والنواب، وتم نشرها أمس الاثنين.

ويحث المشرعان تضمين الموازنة الأمريكية، التي يتم بحثها حاليا من قبل الكونغرس، إدخال بند العقوبات "لردع أي تدخل في الانتخابات الأمريكية، فعندما تتضمن الموازنة هذا البند سيكون من الواضح أن أي تدخل سيقابله رد سريع".

ووفقا للنائبين فإن تأثير العقوبات ضد الديون السيادية الروسية سيكون محدودا بسبب الانضباط المالي الجيد للميزانية الروسية، إضافة إلى أن لدى روسيا ديونا سيادية قليلة واحتياطات دولية كبيرة.

لذلك يتضمن المقترح فرض عقوبات إضافية على روسيا، في حال تدخلها في الانتخابات، في مجالات الدفاع والطاقة، إلى جانب القطاع المصرفي.

كما يطالب المقترح الاستخبارات الأمريكية بتقديم تقارير حول وجود أي تدخل روسي في الانتخابات الأمريكية خلال 30 يوما بعد كل انتخابات.

يشار إلى أن الولايات المتحدة تتهم روسيا بالتدخل في انتخاباتها الرئاسية للعام 2016، وهو اتهام ترفضه موسكو قطعيا.

المصدر: "نوفوستي"