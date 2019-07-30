أعلن نائب وزير الخارجية التركي فاروق قايمقجي، أن الاتحاد الأوروبي يستورد نصف الصادرات التركية.

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وأوضح قايمقجي خلال كلمة ألقاها في أنقرة، أن نصف مبادلات بلاده التجارية تتم مع دول الاتحاد، وتصل قيمتها الإجمالية إلى 150 مليار يورو.

وتطرق نائب وزير الخارجية التركي، إلى مسألة انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن 79 بالمئة من مواطنيه يدعمون عملية الانضمام إلى الاتحاد.

وشدد قايمقجي على أن الانضمام إلى الاتحاد لا يعني فقدان السيادة الوطنية، مضيفا في هذا السياق أن "الاتحاد الأوروبي ليس مكانا لفقدان السيادة، بل لمشاركتها وتقويتها".

المصدر: "الأناضول"