قال وزير المالية المصري، محمد معيط، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي إن بلاده ستشكل لجنة لتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة.

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ولم يخض معيط خلال المؤتمر في أي تفاصيل بشأن اللجنة أو موعد تشكيلها أو التعديلات المرتقبة، إلا أن وكالة "رويترز" نقلت عن وثيقة أن الحكومة المصرية تستهدف في مشروع موازنة السنة المالية 2019-2020 "مراجعة النسبة العامة لضريبة القيمة المضافة".

وكانت وزارة المالية المصرية قد أكدت في وقت سابق أنه لا توجد أية نية على الإطلاق لتعديل ضريبة القيمة المضافة في الفترة القادمة.

وبدأت مصر العمل بضريبة القيمة المضافة في سبتمبر 2016 بنسبة 13% لمدة عام، ثم رفعتها إلى 14%.

وتستهدف مصر زيادة حصيلتها من ضريبة القيمة المضافة 14% في مشروع موازنة 2019-2020 إلى 364.657 مليار جنيه (22.01 مليار دولار).

المصدر: "رويترز"