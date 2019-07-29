 
مباشر

قطر تستحوذ على حصة في مشروع مهم بأمريكا الجنوبية

مال وأعمال

قطر تستحوذ على حصة في مشروع مهم بأمريكا الجنوبية
Reuters
قطر تستحوذ على حصة في مشروع مهم بأمريكا الجنوبية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m6rz

قالت "قطر للبترول" إنها وقعت اتفاقية مع شركة "توتال" تستحوذ بموجبها على حصة من امتياز أعمال الاستكشاف والمشاركة بالإنتاج في منطقتين بحريتين لعملاق الطاقة الفرنسي قبالة سواحل غيانا.

وذكرت الشركة القطرية، أنها ستحصل على 40% من حصة "توتال" البالغة 25% من حقوق التنقيب والاستكشاف في منطقة أوريندويك في حوض غيانا البحري في أمريكا الجنوبية، وعلى 40% أيضا من حصة "توتال" البالغة 25% من حقوق التنقيب والاستكشاف بمنطقة كانوكو في نفس الحوض.

والشريكان الآخران في منطقة أوريندويك هما شركتا "تولو أويل" بحصة 60% و"إيكو أتلانتيك" بحصة 15%، في حين أن الشريكين الآخرين في كانوكو هما شركتا "ريبسول" و"تولو أويل" بحصة 37.5% لكل منهما.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مهربا مخدرات يسلمان نفسيهما للشرطة البلجيكية.. والسبب غريب