قطر تستحوذ على حصة في مشروع مهم بأمريكا الجنوبية

قالت "قطر للبترول" إنها وقعت اتفاقية مع شركة "توتال" تستحوذ بموجبها على حصة من امتياز أعمال الاستكشاف والمشاركة بالإنتاج في منطقتين بحريتين لعملاق الطاقة الفرنسي قبالة سواحل غيانا.

وذكرت الشركة القطرية، أنها ستحصل على 40% من حصة "توتال" البالغة 25% من حقوق التنقيب والاستكشاف في منطقة أوريندويك في حوض غيانا البحري في أمريكا الجنوبية، وعلى 40% أيضا من حصة "توتال" البالغة 25% من حقوق التنقيب والاستكشاف بمنطقة كانوكو في نفس الحوض.

والشريكان الآخران في منطقة أوريندويك هما شركتا "تولو أويل" بحصة 60% و"إيكو أتلانتيك" بحصة 15%، في حين أن الشريكين الآخرين في كانوكو هما شركتا "ريبسول" و"تولو أويل" بحصة 37.5% لكل منهما.

المصدر: "رويترز"