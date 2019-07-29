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"رويترز": مقتل طالبين اثنين على الأقل جراء إطلاق نار خلال احتجاجات شمال كردفان

النفط يهبط وسط مؤشرات على تهدئة التوترات في الشرق الأوسط

مال وأعمال

النفط يهبط وسط مؤشرات على تهدئة التوترات في الشرق الأوسط
Reuters
النفط يهبط وسط مؤشرات على تهدئة التوترات في الشرق الأوسط
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تراجعت أسعار النفط الاثنين وسط قلق المستثمرين من آفاق النمو الاقتصادي العالمي، في حين انتهت المحادثات التي جرت مطلع الأسبوع بين إيران والقوى الكبرى على نحو إيجابي بصفة عامة.

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وانخفضت عقود مزيج "برنت" بواقع 37 سنتا إلى 63.09 دولار للبرميل، بحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينيتش، وكانت أسعار المزيج قد ارتفعت بنسبة 1.6% في الأسبوع الماضي.

فيما هبط الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بواقع 20 سنتا إلى 56 دولارا للبرميل، بعدما زاد الخام الأسبوع الماضي 1%.

وجاء التراجع بعدما قال كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي عباس عراقجي الأحد، إن الاجتماع الطارئ مع الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي المبرم في 2015 كان "بناء"، لكن هناك مسائل بقيت دون حل، وستواصل طهران تقليص التزاماتها النووية إذا لم ينقذ الأوروبيون الاتفاق.

واعتبر خبراء في أسواق النفط، أن تصريحات المسؤول الإيراني مؤشر على تهدئة التوترات في منطقة الشرق الأوسط، الغنية بالنفط.

المصدر: "رويترز"

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