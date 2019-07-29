أبرمت جمعية قطر الخيرية اتفاقية تعاون مع بلدية متروفيتسا في كوسوفو، لبناء قرية متكاملة للأسر التي تعاني ظروفا اقتصادية سيئة، بتكلفة إجمالية تقدر بأكثر من مليوني يورو.

ووقع الاتفاقية عن الجمعية القطرية الخيرية، خالد عبد الله اليافعي، مدير إدارة المشاريع، فيما وقعها عن بلدية متروفيتسا، أجيم بهتيري، رئيس البلدية، بحضور علي بن حمد المري سفير دولة قطر في ألبانيا وكوسوفا، وسلامي شكودرا نائب وزير الداخلية الكوسوفي.

ويضم المشروع، الذي سيتم إنشاؤه في حي فراشري، على مساحة تبلغ3.27 هكتار، 40 بيتا، ومدرسة، ومستوصفا صحيا، ومركزا خدميا، ومسجدا، ومحلات تجارية ومساحات خضراء، مما يوفر بيئة متكاملة في كل المجالات.

ووفقا للاتفاقية فإن قطر الخيرية تساهم بمليون وخمسمائة ألف يورو من التكلفة الإجمالية للمشروع التي تقدر بنحو مليونين ومئتين وخمسين ألف يورو، فيما تشارك بلدية ميتروفيتسا بباقي المبلغ كتكلفة مرافق وبنية تحتية. ويقدر عدد المستفيدين من المشروع بـ 6000 شخص.

يذكر أن مشاريع قطر الخيرية بكوسوفو تغطي شرائح مختلفة ومجالات متنوعة أبرزها، رعاية وكفالة الأيتام والمعاقين والأسر ذات الدخل المحدود، حيث يصل عدد المكفولين لديها ما يقارب من 3000 مكفول، وفي مجال التعليم والتدريب استفاد أكثر من 4500 شخص من مركز قطر للتدريب.

المصدر: صحيفة لوسيل